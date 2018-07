Dono de farmácia é preso por vender 'kit emagrecimento'

Sem nenhuma formação na área de saúde, José incluía no kit de emagrecimento medicamentos cuja venda só pode ser feita com prescrição médica, como o cloridrato de sibutramina, um medicamento para inibir o apetite, um antidepressivo (fluoxetina), remédio para evitar mal-estar no estômago e para evitar retenção de líquido e intestino preso.

De acordo com o delegado, o acusado vendia o Kit havia mais de um ano, por telefone ou direto na farmácia. A média de venda de kits chegava a 60 por mês. O próprio Cunha era responsável pela entrega dos produtos. Ele, que há mais de 10 anos trabalhava na farmácia, que não possui farmacêutico responsável, foi preso por crime contra a saúde pública.