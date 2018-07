Dono de gato acampa em aeroporto em busca de animal

Desde a última segunda-feira, com a ajuda de funcionários da Gol Linhas Aéreas, Faria não sai do aeroporto, a não ser à noite, para dormir num hotel da cidade, providenciado pela companhia. Ele tem usado cartazes de "Procura-se" com nome e foto do gato na busca. Segundo o pesquisador, o bichano é como um "membro inseparável da família".

A companhia informou, em nota, que está mobilizada "para levantar detalhes sobre o ocorrido e tomar as devidas providências". Informou ainda que "não mede esforços para prestar o atendimento necessário ao cliente".

Há um mês, a Gol teve de mobilizar esforços semelhantes para encontrar o cachorro Pinpoo, que fugiu do contêiner onde viajava, no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, durante os procedimentos de traslado de uma aeronave para outra. Nos dois casos, os animais, assustados, forçaram as grades e conseguiram escapar.