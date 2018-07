Dono de imóvel terá 60 dias para adequar calçadas

A lei que previa a multa imediata teve início durante o governo do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD). Só em 2012, a Prefeitura aplicou 6.004 multas com base na lei das calçadas, média de 16 por dia, com arrecadação total de R$ 41 milhões. Apesar das alterações revogarem as multas atrasadas, quem já pagou pelas irregularidades não será ressarcido.

Acessibilidade

São Paulo tem aproximadamente 30 trilhões de m? de calçadas, mas desses apenas 545 ? são considerados acessíveis. Neste semana, uma série de reportagens da TV Estadão acompanha a rotina da estudante Michelle Balderama, de 26 anos e que usa cadeira de rodas há seis. Para ela, as calçadas são as maiores dificuldades encontradas no caminho que faz do bairro onde mora, na zona norte da capital, até o trabalho, na zona sul.

"O pior são as calçadas. Além dos buracos e da falta de rampas, em muitos locais eu sou obrigada a circular pela rua, bem próximo de carros, ônibus e motos", diz Michelle. "Eu já quase fui atropelada e já caí no chão. Pouco tempo atrás, eu cheguei ao trabalho toda suja, com a roupa rasgada e joelho sangrando, porque tinha um buraco na calçada."

Segundo a prefeitura de São Paulo, a responsabilidade pela acessibilidade das calçadas também é dos proprietários dos imóveis. A lei das calçadas estabelece uma série de regras a serem seguidas pelos donos na construção e na manutenção das faixas. Entre elas, a definição da largura mínima de 1,20 m para a passagem de pedestres, a exigência de materiais de revestimento adequados e a proibição de grandes inclinações.

O poder público assume a responsabilidade de oferecer informações padronizadas e pode até fazer as adaptações necessárias nas calçadas, mas a conta é do dono do imóvel. Apenas as rampas de acesso das calçadas são de responsabilidade das subprefeituras da cidade, de acordo com o site da prefeitura.