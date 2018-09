Dono de jornal de Marília é denunciado por extorsão

Machado estava preso desde o dia 21 de maio e recebeu liberdade provisória no último dia 27, decretada pelo juiz federal Alexandre Sormani, titular da 1ª Vara Federal em Marília. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF).

Segundo a denúncia, o proprietário do jornal passou a fazer publicações inverídicas sobre a atuação do deputado na Câmara dos Deputados após ele ter cessado a destinação de verbas publicitárias ao jornal. Além disso, teria efetuado ameaças e exigências indevidas contra o parlamentar e seu assessor, Walter Menegon, desde abril de 2010.

A Polícia Federal foi avisada da extorsão e prendeu o acusado em flagrante quando este recebia um envelope contendo R$ 5 mil, em dinheiro, do deputado e seu assessor. O valor seria referente à primeira parcela do pagamento. Em razão disso, o Ministério Público Federal denunciou o empresário pela prática do crime de extorsão, previsto no art. 158 do Código Penal.