Dono de Land Rover não poderá vender casa, diz Justiça

Roberto de Souza Lima, dono do veículo Land Rover que atropelou o estudante Vítor Gurman na Vila Madalena, em julho deste ano, foi proibido pela Justiça de vender sua casa no Alto de Pinheiros, zona oeste da capital paulista.

O pedido de indisponibilidade de bens foi feito pelos pais e avó da vítima. Segundo os autores, Lima estaria se desfazendo de seu patrimônio para se esquivar do pagamento de indenizações e pensão. O juiz Régis Rodrigues Bonvicino deferiu parcialmente o pedido, pois não tornou indisponível todo o patrimônio de Lima.

Na madrugada de 23 de julho, a nutricionista Gabriella Guerrero, de 28 anos, retornava de uma casa noturna com o namorado, o engenheiro Roberto Lima, 34 anos, proprietário do veículo, um Land Rover, quando, na Rua Natingui, perdeu o controle da direção e atropelou o administrador de empresas Vitor Gurman, de 24 anos. Após atropelar o rapaz, o veículo capotou. O jovem foi levado ao Hospital das Clínicas e ficou em coma por alguns dias. No dia 28, ele não resistiu e acabou morrendo.

No dia do acidente a nutricionista, que estaria alcoolizada, foi levada ao 14º Distrito Policial de Pinheiros e indiciada por lesão corporal e embriaguez ao volante. Após a morte de Burman, Gabriela compareceu à delegacia, no dia 5 de agosto, na companhia do advogado José Luiz Oliveira Lima e foi indiciada por homicídio doloso pelo delegado Ricardo Cestari.

A nutricionista foi liberada para responder ao processo em liberdade e não teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida. Também não foi fixada nenhuma fiança.