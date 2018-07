Dono de lotérica culpa funcionária por erro

O dono da lotérica Esquina da Sorte, José Paulo Abend, de 49 anos, se apresentou ontem à polícia e disse que também foi prejudicado pela aposta não feita nos números da Mega-Sena sorteados no sábado pela Caixa Econômica Federal. "Estou me sentindo envergonhado, lesado, sou uma das vítimas", lamentou, ao sair da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Novo Hamburgo, depois de prestar depoimento. O empresário disse que também deixou de ganhar parte do prêmio porque ficou com quatro cotas não comercializadas do bolão. "Não posso ser acusado de estelionato pois também havia jogado."

Os apostadores que acertaram os números do concurso 1.155 da Mega-Sena não levaram o prêmio. Eles compraram 35 cotas de um bolão organizado pela lotérica e foram da euforia à frustração quando descobriram que o jogo não havia sido repassado à Caixa. Outra cota teria sido adquirida por uma funcionária e as quatro restantes teriam ficado com o dono da agência. Se os 40 participantes do bolão repartissem o prêmio, cada um levaria R$ 1,3 milhão.

Em seu depoimento, Abend atribuiu o erro a uma funcionária, dizendo que ela esqueceu numa gaveta os quatro bolões que tinha para registrar, inclusive aquele que continha os números que acabariam sorteados.

O delegado Clóvis Nei da Silva não descartou a hipótese de estelionato. Ele espera informações da Caixa para saber se a loja costumava registrar as apostas que vendia sob a forma de bolão. Também vai tomar depoimento de outros clientes e dos funcionários da agência.

Os advogados de 21 dos apostadores estudam a ação contra a lotérica e a Caixa para pedir o pagamento do prêmio aos clientes, possivelmente na semana que vem. Depois de anunciar, na terça-feira, que solicitariam o bloqueio do valor, ontem eles optaram por posições mais cautelosas. "Há várias hipóteses em estudo", ressaltou o advogado Marcelo Luciano da Rocha.

POLÊMICA

No último dia de apostas do concurso 1.156 da Mega-Sena, realizado ontem à noite, lotéricas de São Paulo continuavam a vender bolões, mesmo depois de a Caixa reafirmar a proibição da prática. Das seis lojas visitadas pelo Estado, cinco vendiam combinações de jogos de R$ 5 a R$ 100.

"A Caixa deveria enviar um comunicado explícito sobre a proibição do bolão. Os lotéricos continuam vendendo porque entendem que é um produto autorizado", afirmou o presidente do Sindicato dos Empresários Lotéricos do Estado de São Paulo (Sincoesp), Luiz Peralta. "Nosso departamento jurídico analisa a questão para ver se há saída para regularizar a venda." Com a repercussão da restrição, o movimento nas lotéricas foi menor que em outros concursos acumulados. Ninguém acertou os seis números. COLABOROU ANA BIZZOTTO