Dono de lotérica e filho assassinados em Ribeirão Preto O dono de uma empresa lotérica de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e seu filho foram mortos a tiros na noite deste sábado. A Polícia Civil de Ribeirão Preto registrou um homicídio dentro de uma residência no bairro Monte Alegre, na zona leste da cidade. Nilton Cruz tinha 51 anos e seu filho, André Cruz, 19 anos. Os policiais acreditam que o assassinato pode ter ocorrido por roubo de uma grande quantia de dinheiro. Alguns vizinhos teriam ouvido os disparos na residência de Cruz. De acordo com relatos das testemunhas à Polícia Militar, um carro deixou o local em seguida. Elas disseram, entretanto, que não sabiam quantas pessoas estavam dentro do veículo. Os policias buscam mais pistas para tentar encontrar os assassinos. Segundo o 2º Distrito Policial de Ribeirão Preto, neste domingo uma equipe foi destacada para investigar o caso.