Dono de lotérica é indiciado por aposta não registrada A polícia indiciou hoje, pelo crime de estelionato, o dono da lotérica "Esquina da Sorte" e a funcionária que esqueceu de registrar uma aposta do bolão da Mega Sena em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A informação é do delegado Clóvis Nei da Silva, da 2ª Delegacia de Polícia do município.