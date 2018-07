Dono de Porsche envolvido em acidente segue internado

Lima foi indiciado por homicídio doloso (quando há intenção de matar). Segundo testemunhas, ele dirigia a 150 quilômetros por hora no momento do acidente. O limite da via é de 60 km/h. A Justiça estabeleceu fiança de R$ 300 mil para conceder liberdade provisória ao engenheiro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), até esta manhã a fiança não havia sido paga.

A colisão ocorreu por volta das 3 horas da madrugada de sábado. A advogada baiana Carolina Menezes Cintra Santos, de 28 anos, transitava com o automóvel Tucson no cruzamento da Rua Tabapuã com a Rua Bandeira Paulista, em direção à Avenida Nove de Julho. Com o impacto, o carro da advogada foi arremessado a mais de 25 metros e prensado contra um poste.