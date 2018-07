Dono de Porsche ironiza acidente: 'Não saiu nem a tinta'

O empresário afirmou à polícia apenas que "bebeu uma cerveja" - procurado hoje, não foi encontrado pela reportagem. Segundo a polícia, Neto dirigia na contramão e em alta velocidade pela Rua Olegário Mariano. Um Honda Fit tentou desviar e acabou batendo em um poste - a motorista teve escoriações e foi levada para o Hospital Albert Einstein. Um Palio Weekend não conseguiu desviar e acabou sendo atingido pelo Porsche.

O empresário, um dos sócios da Club Disco, no Itaim-Bibi, não prestou socorro - segundo disse à polícia, ficou com medo de ser linchado. De acordo com a Polícia Militar, ao ser abordado em seu apartamento, Neto disse não saber de nenhum acidente e foi conduzido ao 89.º DP. A polícia registrou um Termo Circunstanciado e ele foi liberado.