Dono de rádio acusa de agressão ministro do Transporte O proprietário da afiliada da rádio CBN no Amazonas, Ronaldo Tiradentes, afirma ter sido vítima de uma tentativa de agressão pelo ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, no fim da tarde de ontem, em frente ao hangar do governo do Estado do Amazonas. Na versão da assessoria do ministro, teria sido ele quem sofreu a tentativa de agressão.