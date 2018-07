Dono de restaurante é internado após acidente no Rio O dono do restaurante Filé Carioca, Vinícius Rogério Carlos do Amaral, de 47 anos, foi internado em estado de choque no hospital Quinta D''Or. A assessoria do hospital informou que o proprietário do estabelecimento passou mal depois de saber da tragédia que deixou três pessoas mortas e três feridos em estado grave.