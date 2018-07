Dono de restaurante é morto na zona sul de SP

A mulher do empresário afirmou aos policiais que Silva havia registrado vários boletins de ocorrência de ameaças que estaria recebendo de um dos sócios. Segundo ela, os dois disputavam a sociedade de um restaurante.

O crime aconteceu por volta de 21h50 no Bar Boy, na Avenida Atlântica (antiga Robert Kennedy), no bairro do Socorro, zona sul de São Paulo. O estabelecimento estava fechado e Silva jogava baralho com o dono do bar e um amigo. Os três estavam próximos do gradil que separa a rua do bar quando um homem se aproximou e, pela grade, anunciou o assalto. Os três chegaram a dar o dinheiro mas, sem explicação, o criminoso atirou duas vezes na cabeça de Silva.

O caso foi registrado no 102.º DP e a investigação cabe ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo de Silva foi velado ontem no Cemitério Parque dos Girassóis, também na zona sul. De acordo com o cemitério, o sepultamento será realizado nesta manhã. Silva era casado e tinha uma filha de 10 anos. O empresário era sócio de uma franquia Feijão de Corda na zona sul e outra em Diadema. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.