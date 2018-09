Dono de restaurante morre após reagir a assalto em SP O proprietário do restaurante alemão Konstanz, na Avenida Aratãs, Moema, na zona sul da cidade de São Paulo, morreu esta madrugada, 24, ao reagir a um assalto. Joenilson Xavier Mendes, de 46 anos, foi baleado três vezes. Ele foi socorrido pela Polícia Militar (PM), mas chegou sem vida ao Hospital São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), dois homens invadiram o estabelecimento por volta da 1 hora. O expediente já tinha terminado. Um dos criminosos rendeu os funcionários, enquanto o outro partiu em direção ao caixa. Mendes pegou uma cadeira e avançou contra o segundo assaltante, mas o comparsa dele notou a ação e disparou duas vezes contra a vítima. No chão, Mendes ainda levou um terceiro tiro. A dupla fugiu sem levar nada. O caso foi registrado no 27º Distrito Policial, do Campo Belo.