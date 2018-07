Dono de restaurante planejou sequestro, diz delegado A polícia descobriu que o sequestro da irmã do atacante Hull, Angélica Pereira da Silva, foi planejado pelo próprio dono do restaurante em que ela trabalha, Hélio Pereira da Silva, em Campina Grande (PB), disse o delegado do caso, Glauber Fontes. O dinheiro do resgate, de R$ 300 mil, seria para pagar dívidas do restaurante CSB Refeições Coletivas, de Hélio Pereira, e do sócio do restaurante, o ex-candidato a vereador Rodolfo Barbosa Sousa, 21. Somente Hélio devia R$ 110 mil e o ex-vereador, dívidas de campanha.