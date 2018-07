Dono de restaurante que explodiu no Rio depõe amanhã

Ele e o irmão, Jorge Amaral, gerente do Filé Carioca, não se apresentaram em duas convocações policiais anteriores, sob a justificativa de estarem física e psicologicamente abalados pelo acidente. De acordo com o advogado dos irmãos, Bruno Castro, Jorge estava no restaurante no momento da explosão e teria se ferido e Carlos estaria sob o efeito de medicamentos por causa do choque.

De acordo com informações da Agência Estado, a polícia já ouviu 15 depoimentos sobre a explosão, incluindo funcionários do restaurante e comerciantes do prédio em que funcionava o Filé Carioca.

Um vazamento de gás é apontado como a causa do acidente. Três pessoas morreram e 17 ficaram feridas.