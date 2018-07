Dono de restaurante vai à delegacia prestar depoimento O dono do restaurante Filé Carioca, Carlos Rogério do Amaral, chegou por volta de 15h15 à 5ª Delegacia de Polícia, no centro do Rio de Janeiro, para prestar depoimento sobre a explosão do estabelecimento na última quinta-feira, que matou três pessoas e feriu 17 - sendo que quatro permanecem internadas em estado grave.