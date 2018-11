Dono de tradicional bar carioca é preso por 'gato'

Uma equipe da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) com apoio de funcionários da Light identificou uma fraude no registro eletrônico do relógio marcador de luz do Botequim do Lula.

Segundo a polícia, todas as vezes que o estabelecimento era vistoriado o proprietário acionava um controle remoto que carregava no bolso para ligar ou desligar o sistema, evitando que a fraude fosse detectada, pois o todo o circuito eletrônico estava oculto dentro do próprio relógio marcador.