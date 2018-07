Dono de veículo Volvo já atendeu a recall exclusivo O proprietário do Volvo C30 2.4i, ano 2008, modelo 2009, procurado pela Volvo em razão do recall exclusivo para o veículo já atendeu à convocação. O empresário baiano, residente em Salvador, optou pelo anonimato. Ele compareceu na sexta-feira, por volta das 8 horas, à única concessionária da marca na capital baiana, a Rota Premium, para fazer a substituição da mangueira da caixa de direção. Mas pediu para não ser identificado. A empresa publicou esta semana anúncios sobre a necessidade de o carro com chassi YV1MK385992120573 ser levado a uma loja para a substituição da peça. Assim que soube se tratar de um veículo vendido em Salvador, o funcionário da concessionária, Adriano Santos, que efetuou a venda, entrou em contato com o cliente. De acordo com Adriano, o empresário, que atua na área de alimentos, reagiu com naturalidade e prontificou-se a comparecer à loja, desde que fosse preservada a sua identidade. "Colocamos outro carro à disposição dele, mas nem foi necessário porque o reparo foi realizado rapidamente, em cerca de dez minutos. Ainda chegamos a brincar que poderia se tornar famoso, atendendo à imprensa, mas ele se negou a dar entrevistas." Essa foi a primeira vez que o empresário adquiriu um veículo na concessionária Volvo. O negócio foi fechado no dia 16 de agosto. Também foi o primeiro caso no País de um recall envolvendo apenas um veículo. O modelo está avaliado em R$ 118,5 mil. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.