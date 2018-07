Donos da selva no hábitat natural

O continente africano é repleto de parques onde os viajantes ficam frente a frente com os chamados "big five" - leão, elefante, búfalo, leopardo e rinoceronte.

Na África do Sul, o Parque Nacional Kruger - com cerca de 20 mil quilômetros quadrados - é o mais visitado. Uma das mais antigas reservas naturais do mundo, o local abriga a mais significativa área de conservação da fauna do país. Estima-se que existam quase 150 espécies de mamíferos, 500 de pássaros e mais 100 de répteis. Ao redor do Kruger há uma densa vegetação que forma um verdadeiro tapete verde, recortado por seis rios.

Nesse parque, como alternativa ao safári tradicional, há um tour de mountain bike que percorre uma trilha de até 24 quilômetros em quatro horas.

No Parque Pilanesberg, outra atração na África do Sul, é possível fazer um safári a pé. Realizado apenas no verão e na primavera, o walk safari começa pela manhã, quando a visibilidade é maior. Também dá para fazer o trajeto de jipe. Acostumados ao barulho do motor, os animais se aproximam do carro sem receio.

O guia inicia a tarefa de localizar os moradores do parque. Quando a luz surge detrás das montanhas, colorindo a típica vegetação árida, grupos de zebras e girafas aparecem a poucos metros de distância.

Logo, o cenário ganha novos personagens. Alguns de perfil animado, caso dos impalas e springboks (espécies da família dos veados), que passam saltitando, desconsiderando a presença dos veículos. Outros mais sossegados, como os rinocerontes e hipopótamos, mantêm seus corpões exagerados metade dentro, metade fora d'água. Em um verdadeiro safári, os animais estão em seu hábitat natural. / BRUNA TIUSSU