Donos de pit bull que matou criança são condenados à prisão

Um casal cujo pit bull atacou e matou seu vizinho de sete anos de idade foi sentenciado a sete anos de prisão, a primeira condenação sob a nova lei do Texas que responsabiliza os donos caso seus cachorros machuquem ou matem alguém. Crystal Michelle Watson, de 28 anos, e Jack Wayne Smith, de 45 anos, foram condenados nesta terça-feira, 14, pelo ataque que resultou em morte. A lei diz que os donos são culpados se seus cachorros sem segurança machucarem ou matarem alguém fora de sua propriedade; a condenação pode chegar a 20 anos de prisão. "Eu comparei o ocorrido com alguém deixando uma arma na frente de crianças", disse o advogado Stephen Bristow, lembrando o que disse ao júri durante o julgamento na semana passada. Depois de terem sido sentenciados na sexta-feira, 10, o juiz Stephen Crawford disse que os dois poderiam sair mediante o pagamento de fiança de US$ 150 mil. O casal não tinha a quantia e permaneceu sob custódia até segunda-feira, 13. Testemunhas disseram que no dia 18 de maio Tanner Joshua Monk caminhou em direção à casa de Smith e Watson para brincar com algumas crianças. Naquela tarde, seu corpo foi encontrado cercado por quatro pit bulls, disseram as autoridades.