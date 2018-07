Donos do Bar do Luiz não pagam aluguel, diz Opportunity O Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário nega ter reajustado de forma abusiva o aluguel do Bar do Luiz, um dos mais tradicionais do Rio. Os proprietários do bar alegam que o custo do aluguel praticamente dobrou após o fundo comprar o imóvel, em 2012. A prefeitura do Rio revelou nesta sexta-feira, 28, que irá desapropriar o imóvel para evitar o despejo pela falta de pagamento do aluguel. Em nota, a empresa afirma que os donos não pagam o aluguel desde dezembro de 2012. "O aluguel (...) era o mesmo cobrado anteriormente pela Venerável Ordem Terceira (VOT), antiga proprietária do local. O aluguel e seus reajustes anuais, pelo IGP-M, obedeciam estritamente o que fora acordado em contrato entre o Bar Luiz e a VOT em 01/03/2010. Apesar de manter o contrato inalterado, o Bar Luiz deixou de pagar o aluguel e encargos em dezembro de 2012 e, por isso, o Opportunity precisou recorrer à ação de despejo", afirmou em nota o fundo.