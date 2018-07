Donos do Bateau Mouche terão de pagar 1ª indenização Vinte e um anos depois do acidente com o barco Bateau Mouche, quando morreram 55 passageiros que pretendiam assistir à queima de fogos do Réveillon de 1988 em frente à praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, os donos da embarcação pela primeira vez desembolsarão uma indenização para a família de uma das vítimas. Das cerca de 30 ações que tramitam nas Justiças Estadual e Federal do Rio, em apenas um processo houve pagamento de indenização, em janeiro de 2008, mas o dinheiro saiu dos cofres da União.