Donos tatuam cães para evitar que sejam roubados no Peru

Donos de cães na capital do Peru, Lima, estão tatuando suas mascotes numa tentativa de conter uma onda de roubos e sequestros de seus bichos de estimação.

A tatuagem permanente, com o número da carteira de identidade do dono, é feita atrás de uma das orelhas do cachorro.

As tatuagens servem para identificar o animal facilmente caso ele seja roubado ou desapareça por alguma outra razão.

"Já tatuamos cerca de 50 cachorros. Nessa região estão registrados mais de 2 mil. Recentemente temos visto muitos roubos e sequestros de cães e muitos donos têm que pagar o resgate dos animais," diz a veterinária Erika Gogin.

