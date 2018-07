Dores lombares levam Oscar Niemeyer para hospital O arquiteto Oscar Niemeyer, de 101 anos, deu entrada no Hospital Cardiotrauma de Ipanema, na Zona Sul do Rio, por volta das 15h de hoje. Ele queixava-se de dores lombares, segundo informou a assessoria do hospital. Ele foi avaliado e passou por uma série de exames e foi liberado pelos médicos.