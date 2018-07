Dori Caymmi chega dos EUA para velório do pai Dori Caymmi, filho do cantor e compositor baiano Dorival Caymmi, chegou ao velório do pai, na Câmara Municipal do Rio, na manhã de hoje. Ele mora nos EUA, e sua chegada era aguardada para a realização do enterro, que está marcado para as 16 horas. A previsão é que o corpo saia às 15 horas da Câmara dos Vereadores, no centro, para o cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.