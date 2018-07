Dori Caymmi declama 'João Valentão' no enterro do pai "E assim adormece esse homem/Que nunca precisa dormir pra sonhar/Porque não há sonho mais lindo do que sua terra." Com esses versos, da música "João Valentão", o compositor Dorival Caymmi foi sepultado nesta tarde, no Rio. O trecho foi lido por Dori Caymmi, seu filho mais velho, que chegou hoje pela manhã dos Estados Unidos, onde mora, para se despedir do pai. Cerca de 200 pessoas, entre familiares, fãs e amigos, seguiram o cortejo pelo Cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul da cidade. "Caymmi pode ser considerado um orixá, deixou muita sabedoria", disse o compositor João Bosco, um dos músicos presentes ao enterro, ao lado de Gilberto Gil, Ronaldo Bastos, Jards Macalé, Marcos Valle, Jorge Mautner e Fagner. "Acho que ninguém cantará a Bahia tão bem quanto Dorival. Ele a cantou com maestria em sua essência", comentou Gil, ex-ministro da Cultura. Caymmi foi enterrado em local próximo ao jazigo de Carmem Miranda, que tornou famosa sua canção "O que que a baiana tem?".