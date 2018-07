Dorival: 'Alcançamos um grande resultado'

Os santistas reconheceram que faltou mais qualidade no passe final e na marcação ontem. Mas que valeu a iniciativa e toda a pressão colocada na Lusa.

"O futebol não podia ser tão injusto com a gente", disse Robinho. "Ficamos em cima deles no segundo tempo todo e graças a Deus conseguimos o gol."

A etapa inicial do Santos foi repleta de erros. O meio não conseguiu armar as jogadas e a zaga errou muito. "Só pecamos no começo, temos de melhorar os nossos inícios de jogo", comentou o camisa 7.

Dorival Júnior gostou do empate, que manteve o Santos perto da classificação para as semifinais do Estadual. "Alcançamos um grande resultado, não tenho do que reclamar", falou. "Só tenho de enaltecer a beleza plástica de uma grande partida. Foi um jogo de alto nível."

A entrada de Marquinhos ainda no primeiro tempo mudou a forma de o time jogar. Ganhou um toque de qualidade no meio e mais ofensividade. "A gente não encontrava os espaços nem o nosso melhor posicionamento", admitiu Dorival. "Depois começamos a pôr a bola no chão e criamos oportunidades", explicou.

O treinador não quis entrar na onda de broncas da Portuguesa, que pediu um pênalti, e deve entrar com uma reclamação oficial na Federação Paulista de Futebol. "O Santos também foi prejudicado, mas não vou reclamar. Ele (o árbitro) errou pro lado da Portuguesa e pro lado do Santos. Mas só quero falar do jogo, que teve bastante equilíbrio. Não seria justo se a gente saísse com a derrota."

A vitória sobre o Paulista, na quinta-feira, por 3 a 2 de virada, em Jundiaí, foi lembrada por Dorival para explicar a atuação do time ontem. "Tivemos um jogo desgastante, que exigiu muito da nossa equipe. Hoje (ontem) não tenho nada a lamentar, o resultado foi uma conquista", afirmou o treinador.

O presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro aprovou a atuação do time. Mas apenas na segunda etapa. "Foi o verdadeiro Santos que acostumamos a ver", elogiou. "O time se encaixou nas mãos do Dorival Júnior."

Autor do gol de empate, Zé Eduardo explicou o confuso lance que fez a festa da torcida santista. "O Paulo (Henrique) chegou chutando e eu abri as pernas para a bola passar. Graças a Deus ela sobrou pra mim e consegui fazer o gol", disse o jogador, que entrou no lugar de André. Além do desafio contra o Naviraiense, quarta-feira, pela Copa do Brasil, o Santos se prepara para o clássico contra o Palmeiras, domingo, na Vila Belmiro. D.A.B.