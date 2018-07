Dormindo com os anjos

Chegar em casa e ter um bom quarto para relaxar pode fazer a vida ficar mais agradável. Desde a disposição dos móveis até a escolha certa das roupas de cama fazem a diferença na hora de criar um ambiente mais propício para esquecer a correria e esticar as pernas no fim do dia.

Pensando nisso o arquiteto Marcelo Rosset criou um ambiente acolhedor para um casal. As exigências dos moradores do apartamento na zona oeste de São Paulo eram ter espaço para abrigar uma área de trabalho e uma grande cama, de 1,93 m x 2,03 m. "Originalmente o espaço onde hoje está o dormitório do casal abrigava dois quartos. Foi necessária a remoção de uma parede para integração dos espaços. Quebramos também a divisória entre o dormitório e o closet e colocamos armários da Ornare para fazer essa divisão. Com isso ganhamos ainda mais espaço", conta Rosset. Depois da reforma, o quarto ficou com 17,76 m².

A estrutura de madeira sucupira da cama feita pela marcenaria Marvelar esconde gavetas em sua base. No lugar de uma cabeceira tradicional, um painel de madeira revestido com couro para apoiar a cabeça na hora da leitura. Apostando no contraste de texturas, na faixa atrás dos criados-mudos foi usado papel de parede Wallpaper.

Na área de trabalho, a mesa é uma extensão do criado e tem nichos para livros e objetos decorativos. A iluminação geral foi feita com lâmpadas dicróicas e, em cima dos criados mudos, os tradicionais abajures deram lugar a dois pendentes da Lumini com cúpula móvel que permite a escolhe de luz direta ou indireta. Com o ganho de espaço da reforma ainda foi possível deixar um banheiro exclusivo para a mulher e outro para o homem.

Para aquecer. O arquiteto João Armentano optou por cores sóbrias para a suíte principal, com 25 m², de casa em Campos do Jordão. "As paredes são pintadas com cores quentes e aconchegantes, com painéis de madeira para aquecer o ambiente", conta Armentano.

Na cabeceira, o apoio de madeira acomoda livros e uma coleção de lembranças compradas em viagens. Durante o dia a iluminação é abundante, graças a uma grande janela com vista para o verde. "Para reforçar o tom acolhedor que queria na suíte, à noite uso iluminação dimerizada, que valoriza pontos específicos", diz o arquiteto.

De estilo mais descontraído, este quarto feito pelo arquiteto Guilherme Torres segue o conceito usado em todo o resto da casa, um dúplex de atmosfera jovem e masculina. "Todos os acabamentos são idênticos aos usados nos outros ambientes", conta Torres.

Para conseguir os 20 m² que o quarto ocupa, foi necessário abrir mão de duas suítes que estavam na planta original da casa. O piso de madeira de demolição e as paredes de cimento polimérico, da NS Brasil, são a moldura para a cama da Jocal Móveis, tomada pelas cores das almofadas Missoni Home Sergio K. A iluminação projetada pelo Studio GT confere ar intimista, com o uso de luminárias AR 70, da Lumini.

Peças fáceis. Para quartos de crianças, ou adolescentes, o ideal é investir na decoração. "Crianças podem enjoar do quarto muito facilmente. Invista mais em objetos e não em peças mais difíceis de serem trocadas, como armários e marcenaria", aconselha a arquiteta Maithiá Guedes.

Foi lançando mão desse recurso que Pedro Baierle, gerente de projetos da Segatto, idealizou um projeto que deu um quarto a mais na casa onde vivem mãe e duas filhas. "A ideia era criar um espaço onde as filhas que dormiam juntas passassem a ter um espaço só delas", explica Baierle. O closet da suíte principal foi reduzido a menos da metade do que era, dando espaço para o terceiro quarto da casa.

Com espaço para as atividades escolares, os quartos têm como destaque o papel de parede em tons claros da Wallpaper - uma boa opção para dar personalidade ao ambiente, que pode ser facilmente retirada quando a criança enjoar. Para valorizar a iluminação natural, portas de espelhos nos armários refletem a luz que vem da janela durante o dia.

Outro quarto infantil, idealizado pelas arquitetas Samia Testa e Renata Seripiere, privilegiou a praticidade. "O revisteiro ao alcance das crianças e o criado-mudo que pode ser encaixado embaixo da escrivaninha, para a instalação de uma segunda cama para convidados, são artifícios que dão mobilidade ao espaço", conta Samia.