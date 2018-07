Dos quadrinhos para o cinema, a bela fuga da menina iraniana

Aqui, o que vale é realmente a história criada pela iraniana Marjane Satrapi, que teve o dom de condensar uma história trágica em uma animada sequência - primeiro em quadrinhos, em 2000, depois para o cinema, após sete anos.

Basicamente é a própria trajetória que ela relata ao mostrar como a filha de uma família de intelectuais iranianos é apressadamente enviada para Viena, na Áustria, quando estava com 14 anos - os pais temiam que as ideias radicais da menina provocassem sérios problemas com o fundamentalismo que então se espalhava pela capital Teerã.

Sucesso onde foi lançado, o livro foi editado aqui pela Companhia das Letras e já traz o espírito mantido na versão cinematográfica: como uma menina mantém sua visão crítica mesmo diante do totalitarismo. Veja, por exemplo, como ela discute com Deus sobre violência.

Dragões de Sangue 4

14h45 no SBT

(Vanishing Son IV). EUA , 1994. Direção de John Nicolella, com Russell Wong , Chi Muoi-lo, Dee Wallace-Stone.

Jian-wa fugiu da China com o irmão por razões políticas. Agora, nos EUA, seu irmão se envolveu com gângsteres e ele terá que lutar muito para tentar tirá-lo do mundo do crime. A série parece interminável. Reprise, colorido, 87 min.

Halloweentown: O Portal

15h45 na Globo

Halloweentown High). EUA, 2004. Direção de Mark A Z Dippe, com Kimberly J. Brown, Judith Hoag, Joey Zimmerman, Emily Roeske, Debbie Reynolds,Clifton Davis.

Jovem feiticeira e seus amigos, um grupo de terríveis adolescentes, querem estudar numa escola para simples mortais e conviver com gente da sua idade. O Conselho de Halloweentown aprova, mas inclui uma condição: se qualquer perigo resultar de suas experiências na escola dos humanos, ela e os amigos perderão seus poderes mágicos. Reprise, colorido, 83 min.

Grease - Nos Tempos da Brilhantina

22 h na Rede Brasil

Grease). EUA, 1978. Direção de Randal Kleiser, com John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing.

Na Califórnia na década de 50, casal de estudantes troca juras de amor, mas se separa, pois ela voltará para a Austrália. Romance juvenil que fez enorme sucesso na época (e ainda tem muitos seguidores no DVD) e que consolidou a fama de Travolta, astro mundial por conta do hoje já clássico Os Embalos de Sábado à Noite. Aqui, o tema é mais leve e divertido. Preste atenção em Stockard Channing, ótima atriz no papel da moça má. Reprise, colorido, 90 min.

Lara Croft - Tomb Raider: a Origem da Vida

23 h no SBT

(L. Croft II). EUA, 2003. Direção de Jan de Bont, com Angelina Jolie, Gerard Butler, Noah Taylor.

A arqueóloga Lara Croft tem que encontrar a caixa de pandora antes de um cientista maníaco, perigoso criador de armas biológicas. Continuação da série que não tem o mesmo fôlego - a não ser pela presença sempre interessante de Angelina Jolie. Reprise, colorido, 117 min.

Vingança

1h35 na Rede Brasil

(Revenge). EUA, 1990. Direção de Tony Scott, com Kevin Costner, Miguel Ferrer, Anthony Quinn, Madeleine Stowe.

Após se aposentar, piloto da Marinha decide visitar um velho amigo no México, que é uma espécie de chefão do local em que vive. Lá ele se apaixona pela esposa do amigo. Bom elenco segura a atenção. Reprise, colorido, 121 min.

Intercine

2 h na Globo

A emissora exibe o preferido do público entre A Vila, de M. Night Shyamalan, com Joaquin Phoenix, Adrien Brody e Sigourney Weaver, sobre uma tradicional aldeia na Pensilvânia que parece ser o local ideal para se viver: tranquila, isolada e com os moradores vivendo em harmonia. Há, entretanto, a crença de que o bosque que a cerca esconde uma raça de misteriosas e perigosas criaturas; e Uma Canção de Amor Para Bobby Long, de Shainee Gabel, com John Travolta, sobre herdeira da casa onde passou a infância que retorna à cidade após a morte da mãe para reivindicar a propriedade.

Sob Tensão

3h40 na Rede Brasil

(Nightmare Boulevard). EUA, 2004. Direção de Mark Jones, com Claudia Christian, Corbin Bernsen, Ron Perlman.

Moça é apresentada a um professor de tênis, que é também namorado de uma amiga. Eles acabam se envolvendo, mas ela, arrependida, tenta fugir do rapaz. Ele, por outro lado, começa a persegui-la e a aterrorizá-la. Desconfiada de seu comportamento, a moça acredita que ele pode ser o assassino que vem atacando prostitutas da região. Nada de novo no front. Reprise, colorido, 83 min.

Amanhã

A emissora exibe amanhã, no Intercine, o preferido do público entre Rollerball, de John McTiernan, com Chris Klein, Jean Reno, sobre um exímio patinador, contratado para participar do circuito de Rollerball, jogo sobre patins. Torna-se então um astro do esporte, mas descobre que há jogadas escuras por trás das partidas. Elas envolvem muito dinheiro e negociações com canais de TV (EUA, Alemanha, Japão, 2002, fone 0800-70-9011); e Oliver Twist, de Roman Polanski, com Ben Kingsley, Jamie Foreman, nova versão de um clássico da literatura que conta a história de um órfão, no início do século passado, vive entre outras centenas de crianças que sofrem com a fome e o trabalho escravo. Vendido para um coveiro, ele sofre a crueldade da família deste e acaba fugindo para Londres. Belíssima versão rodada por Polanski (Inglaterra, França, Itália. 2005, fone 0800-70-9012). U.B.