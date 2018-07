Dose certa As fatias de mortadela do novo 'Crostino Bologna' (R$11,50), do BottaGallo, não têm três dígitos de peso. Vêm na medida certa para complementar a crocância do pão e não embotar o sabor do molho pesto que tempera o petisco. R. Jesuíno Arruda 520, Itaim Bibi, 3078-2858. 18h30/1h (12h/15h30 e 18h30/ 2h, 6ª, sáb., 12h/2h; dom., 12h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos.