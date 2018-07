Dose dupla A produtora de minimal e microhouse Clara Moto é a atração de agosto da 'Green Sunset', do Museu da Imagem e do Som. Influenciada pelas aulas de piano clássico e de jazz da infância, a austríaca faz uma música eletrônica delicada e cheia de nuances (e de amor, também), seja em faixas para pista, ou em outras sem baterias, mais próximas da abstração da ambient music - duas vertentes que se encontram e se confundem no bom disco 'Polyamour', de 2010. De noite, Clara toca de novo, na festa 'Mothership'. Green Sunset. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117- 4777.