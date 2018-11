Doses da GSK têm prazo de validade reduzido

Ao anunciar a decisão, o Ministério da Saúde garantiu que todas as vacinas da GSK aplicadas até o momento e as disponíveis para a campanha estão dentro do novo prazo. De acordo com dados fornecidos pela pasta, dos 30 milhões de doses da vacina recebidas até agora da GSK, 1,2 milhão vence no dia 2 de maio. Os demais lotes têm vencimento entre 3 de maio a 21 de julho.

"Todo um esforço está sendo realizado para usar, no primeiro momento, a vacina com menor prazo de validade", afirmou Eduardo Hage, diretor da Secretaria de Vigilância em Saúde do ministério. Ele informou ainda que não há risco de o Brasil ficar com vacinas cuja data de validade já terminou. "Caso haja lotes remanescentes, a GSK fará a troca", completou Hage.

Outro laboratório. A validade das doses contra a gripe suína fornecidas pelo laboratório Novartis, que entregará para o Brasil 10 milhões de unidades, já é de seis meses, de acordo com informações da empresa.

O diretor substituto da Anvisa, Dirceu Barbano, afirmou que agora o governo aguarda uma definição sobre a adequação do prazo de validade da vacina produzida pela Sanofi-Aventis.

Caso haja necessidade de revisão, o Brasil acompanhará a medida. / L.F.