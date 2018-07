Dossiê pediu saída do bairro Um grupo de professores do câmpus Guarulhos da Unifesp elaboraram um dossiê pedindo à reitoria que a unidade saia da cidade. O documento, de 18 páginas, diz que a unidade é isolada geográfica e culturalmente, além de não acrescentar nada à região onde está, no carente Bairro dos Pimentas. Além de dificultar o acesso à maioria dos funcionários e alunos, colaborando para os altos índices de abandono, a localização prejudicaria as pretensões de excelência do câmpus.