DOU traz decreto com ações de apoio a mulheres A presidente Dilma Rousseff assinou dois decretos, publicados nesta quinta-feira no Diário Oficial da União (DOU), com ações para fortalecer o combate à violência contra a mulher. Na quarta-feira (13), a presidente lançou o ''Programa Mulher - Viver sem Violência'', com investimentos de R$ 265 milhões. Os recursos serão aplicados na construção de prédios, ampliação da Central de Atendimento à Mulher e no aperfeiçoamento de coleta de provas de crimes sexuais.