DOU traz decreto de luto pelas vítimas de Santa Maria Foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União (DOU) o decreto em que a presidente Dilma Rousseff declara luto oficial de três dias em todo o País pelas vítimas do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ocorrido na madrugada do domingo (27). O incêndio deixou 231 mortos. A informação inicial era de que 233 pessoas haviam morrido, mas o número foi revisto no domingo à noite. Pelo menos outras 113 ficaram feridas.