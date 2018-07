DOU traz nomeação de Messias Franco para o Ibama Escolhido pelo ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, para substituir o economista Bazileu Alves Margarido Neto na presidência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o geógrafo Roberto Messias Franco foi nomeado para o cargo em portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, assinada pela ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Em outra portaria, a ministra exonera Bazileu Alves, nomeado em abril pela então ministra Marina Silva. Minc havia anunciado o nome de Roberto Messias em 20 de maio. Ex-diretor de Licenciamento do Ibama, Messias Franco anunciou, ao ser escolhido pelo ministro, que não permitirá que obras importantes previstas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) fiquem paralisadas por atraso na concessão de licença ambiental. "Os grandes projetos de infra-estrutura do PAC são muito importantes, porque criam a coluna vertebral para o País, que tem carência de estradas, de energia, pontes, ferrovias", afirmou Messias Franco no dia 22 de maio. Ele já adiantou que concederá a licença ambiental para a construção da Usina Nuclear Angra 3, no Estado do Rio de Janeiro. Antes de assumir o Ministério do Meio Ambiente, Carlos Minc sempre se posicionou contra a utilização da energia nuclear por não existirem métodos científicos seguros de armazenamento do lixo radiativo. Na avaliação de Messias Franco, é justo que os responsáveis pelo setor de infra-estrutura queiram que as licenças ambientais saiam rapidamente, mas ele fez a ressalva de que isso não quer dizer que haverá relaxamento na concessão das licenças. "Andar mais rápido com o licenciamento não pode ser perda de qualidade." Petista, o novo presidente do Ibama é do Rio de Janeiro e foi secretário do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais no primeiro mandato do governador Aécio Neves (PSDB).