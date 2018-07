DOUBLE DIP O preço (R$ 28), convenhamos, é salgado, mas as polentas fritas do Salve Jorge vêm na medida. A porção é composta de cubos bem sequinhos. A colher de chá que vem com o molhinho de carne moída convida a um contido banhar, mas bom mesmo é mergulhar os dadinhos no pote, de forma bem pecaminosa.