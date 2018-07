Douglas estreia com gol e vitória O meia Douglas, ex-Corinthians, estreou com vitória e gol pelo Al Wasl, dos Emirados Árabes, ontem, pela Copa do Golfo. O brasileiro marcou o gol da virada por 2 a 1 de seu time contra o Al Kuwait, na casa do adversário. "Sempre é bom estrear vencendo e fazer um gol tão importante faltando três minutos apenas para acabar o jogo torna tudo especial", disse. O campeonato dos Emirados Árabes começa no final de semana. Na sexta, o Al Wasl estreia contra o Banni Yas.