Douglas Vieira Camila Hessel EXPOSIÇÕES Marina Vaz MÚSICA EM MINHA MODESTA OPINIÃO CINEMA

Logo de cara, você é convidado a tirar os sapatos. Nada a ver com preocupação em não sujar o piso, recoberto por um adesivo branquíssimo em todas as salas. É, sim, um convite a vivenciar o universo do chinês Ai Weiwei. Como se nos preparássemos, seguindo a etiqueta oriental, para entrar na 'casa' dele. Ou ficássemos descalços durante uma das constantes revistas feitas por autoridades de seu país. As fotografias de Weiwei também podem parecer ambíguas: registram a construção do imponente estádio 'Ninho de Pássaro' (feito para a Olimpíada de Pequim, de 2008), mas também denunciam a arbitrariedade com que o governo de lá desapropria e destrói regiões inteiras. Em todas elas, porém, há sempre muitas provocações. Provocações que custaram a liberdade do artista - que vive, hoje, em prisão domiciliar. Mas que mostram como a arte pode nos libertar. Pág. 74