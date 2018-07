Dourados, no MS, obriga carroceiros a se cadastrarem A Prefeitura de Dourados, em Mato Grosso do Sul, está promovendo um novo cadastramento para carroceiros da cidade. O objetivo é garantir aos profissionais que atuam no perímetro urbano alguns benefícios e também orientação, por meio de cursos gratuitos, sobre, por exemplo, trânsito, meio ambiente e cuidados com os animais.