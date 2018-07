Doutor em bioquímica é nomeado reitor da Unifesp O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o professor Carlos Alexandre Netto para o cargo de reitor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Médico e doutor em bioquímica, ele substitui na Unifesp o professor Ulysses Fagundes Neto. A nomeação do novo reitor e a exoneração de Fagundes Neto estão em despachos do presidente publicados na edição de hoje do Diário Oficial da União. Ulysses pediu demissão do cargo de reitor após acusação de improbidade administrativa. Segundo a denúncia do Ministério Público, a improbidade foi caracterizada pelas 13 viagens do ex-reitor ao exterior entre 2006 e 2007 e pelo uso irregular do cartão corporativo em despesas pessoais nacionais. Além disso, o ex-reitor, que é pediatra, teria violado o regime de dedicação exclusiva ao realizar consultas em seu consultório na Vila Mariana, na zona sul da capital paulista.