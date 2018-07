Doutor Ray vem aí

O cirurgião dr. Robert Rey, conhecido como Dr. Hollywood, do reality show Dr. 90210, terá um programa sobre cirurgias plásticas realizado no Brasil.

O médico, que chegará ao País no dia 28, já tem uma série de reuniões agendadas com Band e RedeTV!, emissoras interessadas no projeto.

A Rede TV!, que já exibe a série estrelada por ele, Dr. Hollywood - toda gravada em Beverly Hills - tem prioridade nas negociações. Empresários ligados ao cirurgião das estrelas tiveram ontem reunião na emissora. Mesmo com contrato para a exibição de Dr. Hollywood até 2011, a RedeTV! não tem direitos sobre a imagem do médico/artista, que pode ter outro programa em qualquer outro canal.

A nova atração, toda gravada no Brasil, também será sobre cirurgia plástica, mostrando tendências, acompanhando o caso de alguns pacientes, e, claro, com imagens de dr. Roberto Rey em ação por aqui, inclusive em trabalhos sociais.

O médico virá ao Brasil também para lançar uma linha de lingerie com sua marca - dessas "engana desavisados - que esconde gordurinhas e que promete ser uma alternativa ao bisturi.