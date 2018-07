Doutrina da Igreja é 'irrevogável', diz papa O papa Bento XVI reagiu com vigor ontem ao Apelo à Desobediência, um manifesto assinado por um grupo de padres austríacos que, em junho do ano passado, decidiu adotar iniciativas contrárias à orientação de Roma para forçar mudanças na Igreja Católica. O papa citou a ordenação de mulheres, uma das reivindicações do grupo, como exemplo de rebeldia contra uma doutrina "irrevogável".