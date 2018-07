Dow Chemical terá fábricas de químicos especiais nos EUA

As margens do negócio de plásticos de alto desempenho da Dow têm sido comprimidas na Europa e Ásia, onde a companhia utiliza o nafta, derivado de petróleo mais caro. Em contraste, as margens na América do Norte têm melhorado com a utilização de gás natural barato.

As novas plantas vão empregar até 3 mil trabalhadores no período de construção, disse a companhia, sem especificar o montante que pretende investir.

As fábricas vão produzir materiais para vários dos segmentos de mercado da Dow com crescimento mais rápido, como embalagens, higiene e medicina e também energia elétrica e telecomunicações, transporte, esporte e lazer e bens de consumo duráveis, disse a companhia.

A Dow informou que tem opções específicas de locais para as novas fábricas em estudo.

A companhia também anunciou nesta segunda-feira ter chegado a um acordo inicial para fornecer insumos de etileno a uma unidade petroquímica na costa do Golfo dos Estados Unidos que está sendo implantada pela refinaria japonesa Idemitsu Kosan e pelo grupo Mitsui.