Dow e S&P 500 fecham em novas máximas históricas

O índice Dow Jones subiu 0,88 por cento, a 14.802 pontos. O Standard & Poor's 500 teve alta de 1,22 por cento, a 1.587 pontos. O Nasdaq avançou 1,83 por cento, a 3.297 pontos.

O S&P 500 atingiu o melhor desempenho na operação intradia, superando o recorde estabelecido em 11 de outubro de 2007. O índice enfrentou dificuldades para ultrapassar o nível de 1.576 pontos nas últimas semanas, mas nesta quarta-feira chegou a alcançar 1.589 pontos. O Dow Jones também bateu um novo marco intradia, ao atingir 14.826 pontos.

"O caminho de menos resistência para o mercado continua sendo de alta, e apesar de alguns dados econômicos mistos, investidores estão concluindo que as ações continuam sendo um investimento melhor do que ativos menos arriscados", disse o estrategista-chefe de investimentos do Northern Trust Global Investments, Jim McDonald.

Os ganhos foram amplos, com todos os setores primários do S&P 500, à exceção de dois, encerrando com alta de mais de 1 por cento. Mais de 75 por cento das ações negociadas na Nasdaq fecharam em alta, enquanto 73 por cento das ações listadas na bolsa de valores de Nova York encerraram no azul.

Com os ganhos do dia, os principais índices acionários acumulam alta de cerca de 10 por cento no ano, mas muitos investidores interpretaram a força nos setores cíclicos --grupos fortemente relacionados ao crescimento econômico-- como um sinal de que o rali pode continuar. O índice de transportes do Dow Jones, considerado um dos principais indicadores do mercado mais amplo, avançou 1,8 por cento.

O setor tecnológico foi o grupo mais forte desta quarta-feira. O índice de tecnologia do S&P 500 ganhou 1,8 por cento. O grupo foi impulsionado por fortes resultados da Adtran, que disparou 14 por cento para 22,46 dólares, e ajudou papéis de suas rivais. A ação da JDS Uniphase avançou 4,9 por cento para 13,99 dólares, enquanto o papel da Juniper registrou ganho de 4,7 por cento, a 18,84 dólares.

O setor também foi auxiliado pelo papel do Facebook, que disparou 3,7 por cento para 27,57 dólares.