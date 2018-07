Dow e S&P fecham em queda com temores sobre crédito Os índices Dow Jones e Standard & Poor's 500 caíram pelo oitavo dia nesta sexta-feira, depois que uma recuperação no final do dia foi interrompida. O S&P teve a pior semana da história, diante de mais ansiedade sobre a condição dos mercados de crédito e da ameaça de recessão global. De acordo com dados preliminares, o índice Dow Jones recuou 1,49 por cento, a 8.451 pontos. O índice S&P 500 teve desvalorização de 1,18 por cento, a 899 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq, entretanto, teve variação positiva de 0,27 por cento, a 1.649 pontos. Na semana, tanto o Dow quanto o S&P 500 acumularam queda em torno de 18 por cento, enquanto o Nasdaq perdeu 15,3 por cento. (Reportagem de Ellis Mnyandu)