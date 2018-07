Dow fecha acima de 9 mil pontos com caça a barganhas As bolsas de valores norte-americanas decolaram nesta terça-feira, com o Dow saltando quase 11 por cento para fechar acima de 9 mil pontos, com investidores buscando barganhas nas ações abaladas pela crise e o crescente sentimento de que o Federal Reserve irá cortar novamente a taxa básica de juros. Segundo dados preliminares, o índice Dow Jones disparou de 10,88 por cento, a 9.065 pontos. O Standard & Poor's 500 decolou 10,79 por cento, a 940 pontos. O Nasdaq saltou 9,53 por cento, a 1.649 pontos. (Reportagem de Kristina Cooke)