Dow Jones sobe por petróleo; Nasdaq e S&P recuam

Mas o índice S&P 500 teve um leve recuo e o Nasdaq caiu, uma vez que as ações financeiras e de tecnologia cederam depois de liderar as recentes altas do mercado ante as mínimas de 12 anos.

O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 0,60 por cento, para 8.469 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 0,88 por cento, para 1.715 pontos. O índice Standard & Poor's 500 teve oscilação negativa de 0,10 por cento, para 908 pontos.

As ações da Pfizer tiveram o maior ganho percentual dentro do índice Dow, subindo 5,5 por cento, para 14,93 dólares, após comentários positivos de analistas da Credit Suisse First Boston seguindo um encontro com o conselho de gerência da farmacêutica.

Os papéis do setor de energia também deram suporte ao mercado, à medida que os futuros do petróleo nos Estados Unidos por um momento tocaram 60 dólares o barril antes de fechar a 58,85 dólares, por esperanças de que uma recuperação econômica deve impulsionar a demanda por combustíveis. As ações da Exxon Mobil avançaram 2,2 por cento, para 70,82 dólares.

Mas preocupações sobre se uma aparente falta de incentivos para levar os mercados para cima colocaria um fim ao rali ajudaram a refrear os ganhos.

"Nós estamos exatamente no precipício e as pessoas não podem decidir se o rali ainda tem espaço para continuar ou se nós estamos precificados com relação ao direito e ao dever para uma liquidação", disse Warren Simpson, diretor de gerência na Stephens Capital Management em Little Rock, Arkansas.

"O mantra do porto seguro está de volta um pouco hoje, porque, obviamente, nós não estamos fora da selva ainda", acrescentou.

A componente do Dow e rival da Pfizer, Merck, ganhou 2,4 por cento, valendo 24,98 dólares.