Doze ficam feridos após granada explodir em baile funk no Rio

Doze pessoas ficaram feridas na madrugada desta segunda-feira, 25, depois que uma granada explodiu em um baile funk na Favela do Antares, na zona oeste do Rio. Entre os feridos, cinco são menores de 18 anos, segundo as primeiras informações. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, os feridos, ainda não identificados, foram levados para o Hospital Pedro II. Dez dos 12 feridos já tiveram alta, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Uma vítima de 19 anos e uma de 34 foram levadas ao Hospital Rocha Faria, em Campo Grande. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, a suspeita é de que o projétil estaria sendo manuseado pelos próprios freqüentadores do baile e teria explodido acidentalmente. Texto alterado às 13h03 para acréscimo de informações.